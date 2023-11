Beim Fracking wird unter hohem Druck eine Flüssigkeit in einen Untergrund gepumpt. Dadurch entstehen Risse, durch die in der Gesteinsschicht vorhandenes Erdgas entweichen kann. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland etwa 320 bis 2030 Milliarden Kubikmeter technisch förderbares Schiefergas, die grössten Lagerstätten befinden sich in Niedersachsen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.