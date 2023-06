Was ist passiert? Palantir, unter der Führung des illustren und wortgewandten CEO Alex Karp, rapportierte Anfang Mai überraschend einen Gewinn für das erste Quartal und kündigte an, auch im Rest des Jahres rentabel zu sein. Somit wäre 2023 das erste profitable Jahr für das Unternehmen in seiner 19-jährigen Geschichte. Palantir durchforstet mit seiner Software grosse Datenmengen, so unter anderem im Regierungsauftrag auch Strafregister, Führerscheindatenbanken oder Telefonverkehrsaufzeichnungen.