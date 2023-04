Die USA haben rund die Hälfte ihres Arsenals an taktischen Nuklearwaffen in Europa und der Türkei stationiert. Die europäischen Depots befinden sich auf Luftwaffenstützpunkten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien. Darauf verwies Putin bei der Bekanntgabe seiner Vereinbarung mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko: "Wir haben vereinbart, dass wir dasselbe tun - ohne unsere Verpflichtungen zu verletzen, ich betone, ohne unsere internationalen Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Nuklearwaffen zu verletzen." Das sehen die Nato und die Ukraine jedoch anders.