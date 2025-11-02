Gibt es eine Rückwirkung?

Die Frage, wie weit nach einem Ja rückwirkend gehandelt würde, löste im Sommer 2024 lebhafte Diskussionen über Wegzüge aus der Schweiz aus. Die in diesem Zusammenhang angesprochene Wegzugsteuer kommt für den Bundesrat nicht infrage. Er schreibt, dass die Steuer an sich fällig wird, wenn Erblasserinnen und Erblasser ab dem Tag der Annahme versterben. Hingegen könnten die Massnahmen zur Vermeidung der Steuer erst wirken, wenn das Gesetz zur Umsetzung der Initiative in Kraft tritt, also spätestens drei Jahre nach einem Ja.