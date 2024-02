Saarlands Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) betonte am Abend gegenüber Reuters, dass «Bund und Länder ihre Hausaufgaben gemacht haben». «Der Bescheid wurde Ende letzten Jahres positiv beschieden und dem Unternehmen zugestellt», betonte Barke. Die Vorarbeiten in Ensdorf würden nach Plan laufen. «Die Erdarbeiten sind voraussichtlich im 2. Quartal abgeschlossen.» Lowe hatte dagegen laut Handelsblatt gesagt, dass er von dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten erst 2025 ausgehe. Spekuliert wurde, dass das Unternehmen mehr Zuschüsse beantragen will. «Was eine weitere Förderung im Rahmen des European Chips Act betrifft, so gibt es klare Zusagen von Bundes- und Landesseite», betonte Barke. Nach einem entsprechenden Antrag des Unternehmens werde man dies nach Kräften unterstützen. Auch die «Saarbrücker Zeitung» hatte über den Vorgang berichtet.