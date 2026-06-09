Die Familie Pieper zählt zu den reichsten Familien der Schweiz. Das Magazin «Bilanz» schätzte das Vermögen zuletzt auf gegen 5 Milliarden Franken. Die Piper-Familienholding Artemis hält grosse Beteiligungen unter anderem an Feintool, Forbo und Autoneum. Der Firmenpatron Michael Pieper feiert im laufenden Jahr seinen 80. Geburtstag. Der nun verstorbene Sohn Alexander galt als sein designierter Nachfolger.