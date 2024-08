Das USD/CHF-Paar wird aktuell zu 0,8559 nach 0,8500 am Vorabend gehandelt. Und auch EUR/CHF geht mit 0,9351 nach 0,9311 leicht höher um. Am Markt ist von einer Gegenbewegung die Rede. In den vergangenen Tagen war der Franken aufgrund der unsicheren geopolitischen Lage, der sich eintrübenden US-Konjunktur und der Schwäche an den Börsen als «sicherer Hafen» gefragt. Dabei war der Euro zum Franken zeitweise bis auf 0,92107 gefallen - der tiefste Stand seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses 2015.