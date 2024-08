Der Dollar hat mit 0,8711 Franken deutlich Boden gut gemacht. Noch am Morgen kostete der Greenback mit 0,8653 deutlich weniger. Auch der Euro hat zum Franken zugelegt und wird am späten Nachmittag zu 0,9562 Franken gehandelt. Am Morgen ging Euro noch zu 0,9528 Franken um. Der Euro hat im US-Handel seinerseits nachgegeben und wird aktuell zu 1,0975 US-Dollar nach 1,1012 bewertet.