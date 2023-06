Bleiben die Zinsen hoch, weil die Teuerung trotz schwächerer Konjunktur über dem definierten Zielwert von 2 Prozent liegt?

Man muss sich vor Augen führen, dass es einen Moment dauert, bis Zinserhöhungen in der realen Wirtschaft ankommen. Dies dauert im Normalfall mehrere Monate, weshalb die Zinserhöhungen aus dem letzten Jahr erst jetzt die volle Wirkung entfalten. Die wirtschaftliche Abschwächung im Moment ist gewollt, damit sich die Inflation zurückbildet und wieder unter Kontrolle gebracht werden kann. Die aktuellen Inflationszahlen bestätigen nun, dass die Teuerung zwar hartnäckig hoch ist, aber in der Tendenz sinkt. Dies ist in den USA ausgeprägter als in Europa der Fall, weshalb die Fed die Möglichkeit hat, nun zuzuwarten. Sollte sich der Trend in den USA zu niedrigeren Inflationsraten bestätigen, so ist dies das Ende der Zinserhöhungen in den USA. Insofern macht es für die Fed im Moment auch keinen Sinn, die Zinsen zu erhöhen, nur um diese in drei Monaten wegen einer allfällig schwachen Wirtschaftsentwicklung gleich wieder zu senken.