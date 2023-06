Auch die künftige Geldpolitik ist für die Währungsstrategen ein zentrales Thema für die weitere Dollar-Entwicklung. Denn während die US-Notenbank die Zinsen noch eine Weile hoch lassen will, nehmen die Märkte erste Leitzinsreduktionen noch in diesem Jahr vorweg. Den Experten zufolge spricht auch die Funktion des Frankens als sicherer Hafen in wirtschaftlich oder geopolitisch schwierigen Zeiten für einen tieferen Dollar-Franken-Kurs.