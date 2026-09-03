SNB mit Anpassungsbedarf

Die Teuerung in der Schweiz ist im August deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Analysten zeigten sich in ersten Kommentaren überrascht. Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank sieht zusammen mit dem hohen BIP-Wachstum im zweiten Quartal die SNB nun durchaus im Zugzwang. «Zu diesem Datenkranz mag ein leicht negativer Saron nicht mehr passen. Die SNB hat Anpassungsbedarf», so der Experte. Eine Zinserhöhung im Dezember sei nun nicht mehr auszuschliessen.