Das Euro/Franken-Paar ist am Donnerstagmorgen bis auf 0,9287 Franken gesunken, bevor es am Mittag mit 0,9303 Franken wieder etwas über der 0,93er-Marke notierte. Damit hat der Franken einen weiteren Höchstwert zum Euro erreicht - wenn man die heftigen Schwankungen in den Notierungen vom 15. Januar 2015 in der Folge der Aufhebung des Euro-Mindestkurses ausklammert.