Interventionen am Devisenmarkt sind für die SNB derzeit heikel. Wiederholt wurde sie von den Vereinigten Staaten als Währungsmanipulatorin hingestellt, zuletzt im Januar. Dagegen hat sich die SNB immer wieder verteidigt. Die Nationalbank halte sich Devisenmarkteingriffe nur deswegen offen, um die Inflation im Rahmen der Preisstabilität zu halten, liessen die Währungshüter jeweils wissen.