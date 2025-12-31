Der Franken gibt an Silvester unwesentlich nach. So hat der Euro auf 0,9310 von 0,9305 am Morgen zugelegt und sich damit etwas deutlicher über Marke von 0,93 Franken etabliert. Vor 24 Stunden notierte er noch klar darunter. Der US-Dollar ist gleichzeitig auf 0,7934 von 0,7928 am Morgen einen Hauch gestiegen.