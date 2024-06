Die SNB senkte zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins. An den Märkten wurde ein solcher Schritt zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, er war aber auch nicht vollständig eingepreist gewesen. Rund die Hälfte der Ökonomen hatte mit einem Stillhalten der Zentralbank gerechnet. Die SNB begründete ihre Entscheidung damit, dass der zugrundeliegende Inflationsdruck in der Schweiz gegenüber dem Vorquartal nochmals gesunken sei. Mit der Senkung des Leitzinses könne sie die monetären Bedingungen angemessen halten.