Der Franken hat aber auch zum Euro zugelegt und wird derzeit zu 0,9273 Franken gehandelt. Vor 24 Stunden war der Euro noch einen Rappen teurer. Derweil wird das Währungspaar Euro/Dollar mit 1,1302 nach 1,1216 am Vorabend und 1,0991 am Donnerstagmorgen bewertet. In der Nacht auf Freitag stieg der Euro gar bis zu 1,1383 Dollar und damit auf das höchste Niveau seit etwas mehr als zwei Jahren.