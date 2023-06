Die SNB korrigierte letzte Woche ihre Inflationsprognose zum Jahresende von 2,3 Prozent auf 2 Prozent nach unten. Dies führte bis Freitag temporär zu einer weiteren leichten Abschwächung der Schweizer Währung an den Märkten - eine Tendenz, die sich beim Euro schon seit Anfang Juni gezeigt hatte. SNB-Präsident Thomas Jordan erklärte in der Medienkonferenz vom letzten Donnerstag zwar, dass auf Basis der aktuellen Inflationsprojektionen eine weitere Straffung der Geldpolitik sehr wahrscheinlich notwendig sei. Doch offenbar kam dieses Statement nach Jordans Befinden zu wenig nachhaltig an den Märkten an.