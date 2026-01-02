Der Schweizer Franken erstarkt gegenüber dem Euro auf 92,90 Rappen zu (+0,1 Prozent). Der Dollar wird zu 79,11 Rappen gehandelt, womit er gegenüber dem Franken um 0,16 Prozent nachgibt. Der Greenback nähert sich damit wieder der Marke bei 79 Rappen, unter welcher er zuletzt am Dienstag vor Silvester gelegen hatte.
Das Währungspaar Euro-Dollar bewegte sich am Nachmittag auf 1,1736 - dies von 1,1725 um die Mittagszeit. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte der Kurs allerdings noch bei 1,1742 gelegen.
Etwas belastet wurde der Euro durch schwache Industriedaten aus der Eurozone. So ist der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex im Dezember stärker gefallen als noch in einer ersten Schätzung erwartet. Der Indikator signalisiert weiterhin ein Schrumpfen der Industrie. Enttäuscht haben vor allem die Zahlen für Italien und Spanien, wo keine Erstschätzung durchgeführt wird.
Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, ist das Handelsvolumen an den Finanzmärkten vergleichsweise gering.
