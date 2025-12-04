Der Franken hat am Donnerstagabend zum Dollar wie auch zum Euro nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9359 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9342 Franken gehandelt.
Auch der US-Dollar hat deutlich Boden gut gemacht und notiert mit 0,8033 Franken wieder klar über der Marke von 80 Rappen. Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1651 nach 1,1671 am späten Nachmittag gehandelt.
Insgesamt gab es am Donnerstag allerdings nur wenige Impulse am Devisenmarkt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in den Vereinigten Staaten besser als erwartet ausgefallen, bewegten den Markt jedoch nur wenig.
«Eine Zinssenkung der Fed kommende Woche ist bereits eingepreist, entscheidend für den Dollar ist daher vielmehr, ob es neue Hinweise darauf geben wird, wie es in den Sitzungen danach weitergeht», kommentierte Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen. Die Commerzbank erwarte im kommenden Jahr deutlich stärkere Leitzinssenkungen als der Markt. «Der Grund ist, dass wir davon ausgehen, dass die Notenbanker dem politischen Druck nachgeben werden und sie die Geldpolitik infolge stärker lockern als nötig wäre. Das wiederum ist schlecht für den US-Dollar.»
(AWP)