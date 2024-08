Kit Juckes, Leiter Währungstrategie bei Société Générale CIG in London, empfiehlt taktisch Rallies oder zwischenzeitliche Kursanstiege des Dollars zu verkaufen . Was die Richtung des Dollars angeht, wird die Geschwindigkeit und Weite von den US-Arbeitsmarktdaten Anfang September abhängen. «Bei einem weiteren schwachen oder eher schwachen Bericht - alles unter dem Konsens von 160'000 neu geschaffenen Stellen - wird der Fokus viel stärker auf direkten Dollar-Verkäufen als auf Verkäufen in Dollar-Rallyes liegen», so die Konklusion von Juckes. Die Talfahrt der US-Währung könnte sich entsprechend akzentuieren.