Doch die Anpassung an ein wärmeres Klima steht in Frankfurt noch am Anfang, und es bleibt viel zu tun, um sicherzustellen, dass Bewohner die Gefahren hoher Temperaturen auch wirklich ernst nehmen. Im Jahr 2023 starben in Deutschland etwa 3.200 Menschen an den Folgen von Hitze – eine Zahl, die mit der globalen Erderwärmung voraussichtlich weiter steigen wird.