Auch in Deutschland ist Tradias in diesem Zusammenhang bereits für mehrere Bundesländer aktiv geworden. So war Tradias unter anderem in den Verkauf von in Strafverfahren beschlagnahmten Bitcoins für das Land Hessen involviert. Der Auftrag aus Frankreich zeigt, dass «unser Service und unsere Expertise nicht nur national, sondern auch europa- und weltweit Anerkennung finden», erklärte Nils von Schoenaich- Carolath, Chief Growth Officer bei Tradias, gegenüber Bloomberg News.