Meinungsumfragen zufolge lehnt die grosse Mehrheit das Rentengesetz ab und unterstützt die Proteste trotz teils gewaltsamer Zusammenstösse. Offen war allerdings, ob die Teilnehmerzahlen an den Protesten stabil bleiben würden. Der Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs in Paris RATP rechnete für Donnerstag nicht mit nennenswerten Störungen. Auch der Betrieb an den Flughäfen der Hauptstadt lief zunächst reibungslos. Die zivile Luftfahrtbehörde rief Fluggesellschaften allerdings dazu auf, ihre Verbindungen in Städte wie Bordeaux und Marseille um 20 Prozent zu kürzen. Präsident Emmanuel Macron hielt sich am Donnerstag zu einem Staatsbesuch in China auf.