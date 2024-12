Beunruhigend ist die Entwicklung auch wegen der Grössenordnung: 2,6 Billionen Euro an Schuldpapieren hat Frankreich ausstehend. Sie liegen als vermeintlich sichere Obligationen in den Portfolios rund um den Globus, auch bei Schweizer Versicherern, Banken, Pensionskassen und der SNB. Nicht auszumalen, was das Platzen dieser Bombe für Auswirkungen hätte.