Laut einem französischen Bericht über das Gespräch zwischen dem französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu ging es in ihrem ersten Telefonat seit Oktober 2022 um die erhöhte terroristische Bedrohung nach einem Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau, zu dem sich die extremistische Miliz Islamischer Staat (IS) bekannt hat.