Um die Unterstützung der Sozialisten zu gewinnen, setzte Lecornu die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aus. Damit verprellte er jedoch Verbündete aus der Mitte und dem konservativen Lager, was den Ausgang der Abstimmung ungewiss macht. Haushaltsministerin Amelie de Montchalin sagte dem Sender BFM TV auf die Frage, ob die Regierung die Abstimmung gewinnen werde: «Das kann ich nicht sagen.» Sie fügte hinzu, die Regierung könne mehr Geld für die Krankenhäuser des Landes zusagen, um zögernde Parteien wie die Grünen zu überzeugen.