Macron sagte am Sonntag mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass «die Freiheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 noch nie so bedroht» gewesen sei und «der Frieden auf unserem Kontinent noch nie so sehr von unseren gegenwärtigen Entscheidungen abgehangen» habe. Um der Bedrohung gewachsen zu sein, müsse Frankreich in mehr Munition, Drohnen, Luftverteidigung sowie die elektronische Kriegsführung und Waffensysteme im Weltall investieren.