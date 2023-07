Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire kündigte am Sonntag an, er werde die EU-Kommission auffordern, Germanium und Gallium in den Katalog der Rohstoffe aufzunehmen, bei denen die EU Selbstversorger sein sollte. "Ziehen wir es vor, diese Produkte aus China zu importieren, wo sie unter schlechten ökologischen Bedingungen hergestellt werden, oder im eigenen Land mit besseren ökologischen Standards?", sagte Le Maire dem Fernsehsender LCI. Er fügte hinzu, dass er die zweite Option bevorzuge.