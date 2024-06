Der Staat nahm bei dem Verkauf an Anleger insgesamt rund 10,5 Milliarden Euro ein, wie die Finanzagentur am Donnerstag mitteilte. Die Papiere mit Laufzeiten von drei bis acht Jahren waren im Schnitt um gut das 2,4-fache überzeichnet. Die Nachfrage überstieg also das Angebot deutlich.