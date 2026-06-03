Insgesamt beläuft sich die ⁠Strafe auf rund 22 Millionen Euro, wie die Wettbewerbs- und ‌Verbraucherschutzbehörde am Mittwoch mitteilte. Shein bezeichnete ‌die Strafe als unverhältnismässig und ​kündigte an, sie voll umfänglich anzufechten. Es handle sich um «technische Probleme ohne Auswirkungen auf die Verbraucher», die bereits behoben worden seien, teilte ein Sprecher ‌mit.