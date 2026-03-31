In Frankreich hat sich die zuletzt vergleichsweise schwache Inflation durch die Folgen des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs weiter spürbar verstärkt. Im März legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die französische Inflation bei 1,1 Prozent gelegen und im Januar nur bei 0,4 Prozent.