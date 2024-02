Erwartet werde nun nur noch ein Zuwachs von 1,0 Prozent, nach bislang vorhergesagten 1,4 Prozent, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntagabend dem Sender TF1. Das habe mit dem wirtschaftlichen Abschwung in Deutschland und China zu tun und mit den Kriegen in der Ukraine und in Nahost. Im französischen Haushalt seien Einsparungen von 10 Milliarden Euro erforderlich. Diese müssten quer durch alle Ministerien erbracht werden. Steuererhöhungen seien indes nicht geplant.