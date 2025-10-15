Die Anträge waren von Parteien des linken und rechten Randes eingebracht worden. Ohne die Stimmen der Sozialisten haben sie jedoch keine Aussicht auf Erfolg, da bereits die konservativen Republikaner erklärt hatten, die Regierung vorerst stützen zu wollen. Lecornu ist der Opposition entgegen gekommen, indem er die geplante Rentenreform auf Eis gelegt hat.