Frankreich hat dem Libanon einen schriftlichen Vorschlag zur Beendigung der Feindseligkeiten an der israelisch-libanesischen Grenze vorgelegt. Nach Angaben vier hochrangiger libanesischer und drei französischer Beamter hat der französische Aussenminister Stéphane Séjourné den schriftlichen Vorschlag in der vergangenen Woche an den libanesischen Ministerpräsidenten Nadschib Mikati und hochrangige Staatsbeamte überreicht.