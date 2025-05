Der Nestlé-Tochtergesellschaft wird vorgeworfen, Abfälle in vier wilden Mülldeponien in den Orten Contrexéville, They-sous-Montfort, Saint-Ouen-Les-Parey und Crainvilliers abgelagert zu haben. Diese entsprächen insgesamt einem kumulierten Volumen von 473'700 Kubikmetern, was 126 olympischen Schwimmbecken entspricht, so die Anklage.