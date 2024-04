Grund sei, dass sich die Staatsfinanzen verschlechtert hätten, berichtete die Finanzzeitung «Les Echos» am Mittwoch. Ursprünglich lag das Ziel bei 4,4 Prozent. Für 2025 plane Frankreich mit einer Neuverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftskraft von 4,1 Prozent, nach einem bisher angestrebten Defizit von 3,7 Prozent. Vom Finanzministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Regierung in Paris soll in den nächsten Tagen einen überarbeiteten Plan zum Defizitabbau an die EU-Kommission nach Brüssel schicken. Die EU-Vorgaben sehen eigentlich eine Defizit-Obergrenze von drei Prozent vor.