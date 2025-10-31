Die Abstimmung verdeutlicht die tiefen Gräben bei der Frage, wie die reichsten Bürger besteuert werden sollen. Ministerpräsident Sebastien Lecornu verfügt über keine parlamentarische Mehrheit und ist auf die Unterstützung der Sozialisten angewiesen, um den Haushalt zu verabschieden und mögliche Misstrauensvoten zu überstehen. «Wir wollen, dass die Franzosen nicht die Steuern zahlen müssen, die Milliardäre nicht zahlen wollen», hatte der Vorsitzende der Sozialistischen Partei, Olivier Faure, gefordert. Um die über die Ablehnung der Vermögensteuer verärgerten Sozialisten zu besänftigen, stellte Lecornu in Aussicht, die Regierung werde sich der Aufhebung eines Einfrierens von Renten und Sozialleistungen nicht widersetzen.