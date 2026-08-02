Frankreichs Ministerpräsident Sebastien Lecornu erliess am ‌Sonntag ⁠ein entsprechendes Dekret und verwies dabei auf den Schutz ⁠der nationalen Sicherheit. Demnach ist für den Erwerb von zehn Prozent oder ‌mehr der Anteile an einer ‌börsennotierten französischen Firma aus einem ​sensiblen Sektor durch einen nicht-europäischen Investor künftig eine Genehmigung der Regierung erforderlich. Dies gelte unabhängig davon, ob das Unternehmen in Frankreich oder im Ausland gelistet sei, hiess ‌es in dem Erlass. Bislang griff die staatliche Prüfung erst, wenn 25 Prozent der Stimmrechte den Besitzer wechselten. Die ​neue Regel soll noch in diesem Monat in ​Kraft treten.