Der Streit war eskaliert, nachdem Shein am Mittwoch seinen ersten dauerhaften Shop im Pariser Traditionskaufhaus BHV eröffnet hatte. Riesige, schwarze Fahnen an der Fassade mit der Aufschrift Shein warben für die Marke. Menschen versammelten sich zu Demonstrationen dagegen, während andere sich in eine lange Warteschlange einreihten, um die günstigen Produkte zu kaufen. BHV («Bazar de l'Hôtel de Ville») ist ein Kaufhaus in einem historischen Gebäude im bekannten Viertel Marais direkt neben dem Rathaus und bietet viele verschiedene Marken an. Shein hat eine Verkaufsfläche in einem der oberen Stockwerke.