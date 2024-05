Auf der am (heutigen) Montag beginnenden Investorenkonferenz «Wähle Frankreich» werden Zusagen in Höhe von 15 Milliarden Euro erwartet, wie das Präsidialamt am Montag in Paris mitteilte. Das ist deutlich mehr als beim letztjährigen Gipfel, der 13 Milliarden Euro einbrachte. Allein der US-Technologiekonzern Microsoft will vier Milliarden Euro in das Land stecken. Präsident Emmanuel Macron eröffnet die Veranstaltung im Laufe des Tages. Finanzminister Bruno Le Maire soll ebenfalls am Montag mit den Vorstandsvorsitzenden der US-Grossbanken JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America zusammentreffen.