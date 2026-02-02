Regierungsumbildung geplant

Lecornu, ein enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron, hatte bei seinem Antreten mit der aktuellen Regierung im Herbst das Verabschieden eines Haushalts zu seinem Hauptziel erklärt. Nun da er diese Klippe genommen hat, kann er andere drängende Themen wie die Agrar- und Energiepolitik sowie die angestrebte Dezentralisierung in den Fokus nehmen.