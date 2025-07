Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Juli im Jahresvergleich um 0,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit hielt sich die Teuerung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone stabil, während Analysten im Schnitt einen Rückgang der Jahresrate auf 0,8 Prozent erwartet hatten.