Barniers Regierung hatte gehofft, durch die Anhebung der Stromsteuer, die während der Energiekrise der vergangenen zwei Jahre fast komplett gestrichen wurde, rund drei Milliarden Euro einzunehmen. Barnier muss ein Loch in den öffentlichen Finanzen in Höhe von 60 Milliarden Euro stopfen. Gelingt ihm dies nicht, könnte die finanzielle Stabilität Frankreichs bedroht werden. An den Finanzmärkten hat die jüngste Entwicklung bereits für erhebliche Unruhe gesorgt. Am Mittwoch verzeichneten französische Staatsanleihen den höchsten Risikoaufschlag gegenüber deutschen Anleihen seit der Schuldenkrise in der Eurozone 2012.