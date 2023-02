Die Wirtschaft im Währungsgebiet, sei es in Deutschland, in Frankreich oder anderswo, schlage sich besser als noch vor Monaten befürchtet, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag auf einer Online-Veranstaltung der Medien "Tagesspiegel", "Handelsblatt", "Die Zeit" und der "WirtschaftsWoche". "Wir werden sehr wahrscheinlich eine Rezession in diesem Jahr vermeiden," merkte er an. Sollte es dennoch zu einer Rezession kommen werde sie mild, begrenzt und vorübergehend ausfallen. "Ich glaube nicht, dass wir wählen müssen zwischen der Bekämpfung der Inflation oder der Vermeidung einer Rezession."