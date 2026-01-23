Die französische Regierung hat in dem seit Monaten andauernden Streit über den Haushalt für 2026 zwei Misstrauensvoten im Parlament überstanden. Die Anträge des Linksbündnisses ‌und ‌der Rechtspopulisten fanden am Mittwoch keine Mehrheit in der Nationalversammlung. Ministerpräsident Sébastien Lecornu machte daraufhin erneut von Verfassungsartikel 49.3 Gebrauch, um nach dem Einnahmen- nun auch den Ausgabenteil des Etats mit seinen ​umstrittenen Sparmassnahmen ohne Abstimmung im Parlament durchzusetzen. Dies dürfte weitere Misstrauensanträge ‌nach sich ziehen.