Frankreich ist im Sommer in eine noch tiefere politische Krise geschlittert, als Oppositionsparteien dem Ministerpräsidenten in der Nationalversammlung das Vertrauen entzogen und stürzten - zu einer Zeit, in der die Regierung ihren Haushaltsplan für 2026 dem Parlament vorlegen wollte. Die Neuverschuldung liegt seit Jahren über der EU-Obergrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die Etatkrise führte mittlerweile zu Herabstufungen der Kreditwürdigkeit durch drei Ratingagenturen.