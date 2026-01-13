Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im vierten Quartal um ​mindestens 0,2 Prozent zugelegt, teilte ‌die französische Notenbank ‌am Dienstag unter Berufung auf ihre monatliche Unternehmensumfrage mit. Damit bestätigte die Zentralbank ihre bisherige Schätzung. Getrieben wurde das Wachstum ⁠im Dezember vor allem durch die Luft- und Raumfahrt sowie die Rüstungsindustrie. Im ​dritten Quartal war die Wirtschaft ‌noch um 0,5 ‍Prozent gewachsen.