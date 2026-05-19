Nach Angaben der Ermittlungsredaktion von Radio France waren rund 40 Beamte der Betrugsbekämpfungsbehörde im Einsatz. Die Massnahmen stehen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Pariser Staatsanwaltschaft nach einer Anzeige der NGO Foodwatch wegen mutmasslichen Betrugs.