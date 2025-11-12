Im Rahmen der Transaktion sei auch ein Ausbau der strategischen Partnerschaft vereinbart worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die langjährige Zusammenarbeit von La Joux-Perret und LVMH mit den Marken Hublot, TAG Heuer und Zenith werde weiter gestärkt. La Joux-Perret werde aber weiterhin eigenständig agieren und sowohl bestehende als auch neue Kunden betreuen.