Das französische Unternehmen hat einen Minderheitsanteil am Uhrwerkhersteller La Joux-Perret aus La-Chaux-de-Fonds erworben. Mehrheitseigner bleibt aber die japanische Citizen Watch Group.
Im Rahmen der Transaktion sei auch ein Ausbau der strategischen Partnerschaft vereinbart worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die langjährige Zusammenarbeit von La Joux-Perret und LVMH mit den Marken Hublot, TAG Heuer und Zenith werde weiter gestärkt. La Joux-Perret werde aber weiterhin eigenständig agieren und sowohl bestehende als auch neue Kunden betreuen.
La Joux-Perret ist gemäss Mitteilung auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger mechanischer Uhrwerke für Luxusuhren spezialisiert. Angaben zu den finanziellen Details werden in der Mitteilung nicht gemacht.
(AWP)