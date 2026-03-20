Mit der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die internationalen Sanktionen wegen seines Krieges gegen die Ukraine zu ​umgehen ​und sein Öl ⁠auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Dabei ​kommen oft veraltete ⁠Tanker mit unklaren Besitzverhältnissen zum Einsatz, die ‌auch eine Bedrohung für die Umwelt darstellen können. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.